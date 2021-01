Rod Fanni est revenu sur la belle expérience d’André-Pierre Gignac au Mexique. Pour l’ancien de l’OM, le buteur a fait le bon choix en signant là-bas.

« Le Mexique était mieux pour lui, car ce n’est pas la même énergie. Je pense que le Mexique lui a donné plus de respect, d’amour et pour moi le Mexique est plus proche de sa mentalité. Le LA Galaxy, qui est plus glamour, n’est pas une mauvaise équipe, mais c’est différent. André-Pierre est plus heureux, pour moi, au Mexique. Los Angeles est une très bonne ville, mais pour le football, ce qu’ils lui donnent, le Mexique est meilleur. Y jouer, et quand je vois tout ce qui se passe autour, je sais que c’était une bonne décision », a indiqué l’ancien défenseur de l’OM lors d’un entretien accordé à Mediotiempo.

Avant d’ajouter : « En Europe, personne ne connaissait vraiment la Ligue mexicaine. Je ne veux pas dire de mal de ce championnat, mais en Europe, ils sont plus intéressés par la Liga espagnole, la Premier League, la Bundesliga ou la Serie A. Maintenant, beaucoup de gens suivent André-Pierre et la Ligue mexicaine, et cela les a mis sur la carte. Un autre ami joue là-bas, Matheus Doria, qui a également joué à Marseille. Maintenant beaucoup veulent y aller. Peut-être qu’un jour je le ferai ».