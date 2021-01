Deux rumeurs sont très présentes dans les coulisses du PSG. L’arrivée de Lionel Messi ou de Sergio Ramos lors du prochain mercato d’été. Pour Ludovic Obraniak, réaliser le gros coup Messi serait très fort pour le PSG.

“Messi, Ramos, quelle priorité pour le PSG ? Messi ! Vous imaginez le coup que ce serait. Messi reste Messi. Recruter le meilleur joueur du monde, peut-être le meilleur de tous, ne serait-ce qu’un an avant qu’il aille à Miami, comme cela en prend le chemin, ça aurait du sens sur le plan sportif et médiatique. Il est libre, le PSG peut payer son salaire. Après, Paris devra peut-être faire un choix entre Neymar et Mbappé pour se payer Messi. Les dirigeants qataris font des choses pour gagner la Ligue des Champions. Mais à l’approche de 2022, faire Messi sur la saison de la Coupe du Monde au Qatar, ce serait un coup incroyable !”, a indiqué le consultant sur La Chaîne L’Equipe.