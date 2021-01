Auteur d’un très bon début de saison avec le LOSC, le défenseur central de Lille Sven Botman (20 ans) est dans le viseur de Liverpool ou encore l’Inter Milan pour ce mercato d’hiver.

En conférence de presse, Christophe Galtier a évoqué l’avenir de son jeune joueur. L’entraîneur du LOSC ne voit pas le Néerlandais partir dès cet hiver. Si un départ devait se produire cet hiver, cet événement serait un énorme coup dur pour le club nordiste.

« Ça fait trois ans qu’on se trouve dans un mercato permanent et ça ne va pas changer aujourd’hui. On annonce beaucoup de départs à chaque mercato. Mais je ne vois pas Sven partir cet hiver. D’autant plus que la DNCG n’a pris aucune mesure à l’encontre du club. Je ne crois pas, vu notre situation sportive, que le club souhaite vendre des joueurs », a indiqué le technicien devant les médias.