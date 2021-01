La saison de Ligue 1 a repris et c’est l’heure des pronostics pour savoir qui va terminer sur le podium en fin de saison. Pour Jérôme Rothen, consultant RMC, Marseille ne terminera pas dans les trois premiers du championnat.

“L’OM, c’est une équipe incapable de se remettre en question. Ça se voit par rapport à ce qu’ils ont fait en Ligue des Champions. Quand tu rates un match, tu dois avoir une réaction derrière. Mais la réaction, elle n’est jamais arrivée. Ils n’en sont pas capables ? C’est pire que ça… En fin d’année dernière, Thauvin a dit des vérités sur le jeu de l’OM. Marseille a pris des tartes en C1, ça laisse des traces. Certains joueurs se voyaient trop beaux. L’OM a de gros manques”, a indiqué le consultant sur RMC.

Avant de poursuivre : “Certains joueurs ne sont pas au niveau de la Ligue des Champions. Le championnat ? L’équipe a montré trop de lacunes sur les derniers matchs… La réussite, ça s’équilibre sur une saison. Est-ce que l’OM sera capable de se remettre en question collectivement ? Non. Je pense que le mal est plus profond. En plus, la période va être difficile avec les joueurs en fin de contrat, le mercato… Quand un joueur pense trop à son avenir personnel, ça se fait au détriment du collectif. Donc déjà que ce n’est pas la grande forme au niveau collectif, je pense que pour Marseille, ça va être très difficile de finir sur le podium de la L1.”