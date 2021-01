C’est une idée qui revient sur le devant de la scène depuis quelques semaines. La Superligue européenne pour les plus grands clubs de football en Europe. Une idée qui ne verra jamais le jour selon le consultant de Canal+, Pierre Ménès.

“La Superligue européenne, je n’y crois pas vraiment… En France, on se fout un peu de tout, de la Coupe de la Ligue, de la Coupe de France, le championnat pareil. Une Superligue européenne pourrait susciter de l’intérêt pour les clubs français. Mais quand tu vois la joie des gens de Liverpool d’avoir été champion d’Angleterre 37 ans après, quand tu vois la guerre entre le Barça et le Real pour la suprématie nationale en Espagne, quand tu vois l’intérêt des clubs italiens pour le Calcio, des Allemands pour la Bundesliga… J’ai peur que les clubs ne soient pas passionnés par le fait de laisser tomber les championnats pour jouer un championnat européen où les derniers seront là pour faire des matchs amicaux et les premiers qui se battront pour la victoire. Je ne suis pas convaincu par tout ça, mais j’espère me tromper”, a indiqué le consultant de Canal+