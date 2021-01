Depuis quelques semaines, le boss de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas se retrouve en retraite médiatique. Aucune inquiétude à avoir selon le journaliste Christian Lanier.

“Des nouvelles de Jean-Michel Aulas ? Le président va très bien. Ces derniers temps, il était en vacances. Il a beaucoup donné l’année dernière, avec l’arrêt du championnat et les combats qu’il a mené. Il n’a pas vraiment encaissé cet arrêt, il pense toujours que l’OL a subi une injustice flagrante. Personne ne peut lui donner tort aujourd’hui, car il avait raison. Il avait prévu un effondrement du foot français. Il avait dit que les clubs français seraient en grand danger”, a indiqué le journaliste du Progrès.

Avant de poursuivre : “C’est le cas. Il a pris un peu de recul à l’OL. Il se repose sur Juninho, qui travaille très bien. On le voit moins. Mais il réfléchit à autre chose, avec notamment le projet ‘OL Vallée’. Il a encore plein de projets. Il est bien, il a besoin de recul. Il refuse de trop parler, surtout que l’OL est leader de la L1. Il fait son chemin, il travaille. Et on aura peut-être des bonnes surprises dans le futur…”