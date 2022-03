L’Olympique de Marseille a sorti le grand jeu hier soir à domicile avec une victoire 2 buts à 1 contre l’OGC Nice. C’est grâce à Arkadiusz Milik et Cédric Bakambu que le club olympien l’a emporté. Justement, le deuxième buteur marseillais a livré sa réaction après la rencontre.

« C’est une belle soirée d’autant que c’était ma 100e en Ligue 1. J’ai la chance de marquer un but décisif contre une belle équipe de Nice pour faire exploser le Vélodrome. C’est mon premier but à domicile, il a une saveur particulière. Quand je vois la balle qui va dans les filets, j’explose comme tout le stade. On avait à cœur de renouer avec le succès au Vélodrome où, parfois, on passe à côté de nos matches. On a abordé ce match avec sérieux et détermination. Le mental a fait la différence. Le championnat est loin d’être terminé, ça va être serré jusqu’au bout. Il ne va pas falloir s’endormir après cette victoire », a déclaré l’avant-centre de l’OM. À noter que Marseille devance d’un point Rennes (3e) et de trois Nice (4e).