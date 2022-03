Désabusé par une nouvelle défaite de ses hommes à domicile, Gérard Lopez a dû s’expliquer devant ses supporters. L’absence de révolte chez ses joueurs fait scandale. Ils sont les principaux responsables.

« Le match d’aujourd’hui était inadmissible. J’ai échangé avec nos supporters à la mi-temps. Ils étaient écœurés et je les comprends. L’ensemble des salariés et du staff fait son maximum tous les jours pour l’équipe. Mais le foot finit toujours par se jouer sur le terrain et c’est alors de la responsabilité de nos joueurs. Je m’exprimerai très rapidement directement avec nos supporters », a fustigé Gérard Lopez, président des Girondins de Bordeaux, sur son compte Twitter à l’issue de la nouvelle défaite concédée face à Montpellier.

Pour rappel, les Girondins de Bordeaux vivent une période particulièrement délicate de leur histoire avec la menace constante d’une relégation en fin de saison. Triste lanterne rouge du championnat, Vladimir Petkovic a été licencié pour entamer une nouvelle dynamique avec David Guion à la tête de l’écurie bordelaise. Un électrochoc qui se fait attendre alors que les Girondins viennent de s’incliner contre un Montpellier réduit à 9 lors de la 29ème journée de Ligue 1, (0-2).