Suite à l’émergence de la Super League aux yeux du monde, Javier Tebas, président de la Ligue espagnole de football, a retourné sa veste et est désormais contre ses propres écuries que représentent le Real Madrid et le FC Barcelone.

Selon les informations dévoilées par Defensa Central, l’accord entre le fonds d’investissement CVC et la Ligue 1, qui devrait rapporter 450 millions d’euros d’euros dans les caisses du football français dont au Paris Saint-Germain, ferait partie d’un plan auquel aurait participer Javier Tebas. Le président de la Liga, en guerre avec le FC Barcelone et le Real Madrid espérerait que cette nouvelle source de revenu permette d’élever la Ligue 1 à un niveau plus élevé et donne ainsi, au PSG, de nouveaux arguments pour convaincre Kylian Mbappé de rester dans la capitale française.