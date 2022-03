Pilote McLaren, Lando Norris est passé au travers de la première course de la saison ce dimanche à Manama au Bahreïn. Le Britannique raconte cette course et il espère se rattraper dès le week-end prochain face à l’Arabie Saoudite.

« Ce n’est pas du tout ce que nous voulions ; c’était une course très difficile. Nous sommes loin d’être là où nous voulons être et nous avons du travail à faire pour nous assurer que nous travaillons dans tous les domaines possibles et que nous tirions le meilleur parti de chaque course. Nous avons tout donné aujourd’hui, mais ce n’est pas suffisant pour le moment. Nous allons examiner toutes les données de la course d’aujourd’hui et voir comment nous pouvons nous améliorer pour l’Arabie Saoudite, ainsi que les domaines dans lesquels nous devons nous améliorer tout au long de la saison. Nous ferons de notre mieux la semaine prochaine pour tirer le meilleur parti de notre situation. » A expliqué Lando Norris après sa course, lui qui a terminé 15e du Grand Prix de Bahreïn.