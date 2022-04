En fin de contrat en juin prochain avec les Gunners d’Arsenal, Alexandre Lacazette est revenu sur son avenir et le buteur français n’écarte aucune possibilité. L’ancien lyonnais semble même être ouvert pour un éventuel retour en France dans quelques semaines.

Agé de 30 ans, Alexandre Lacazette s’apprête à découvrir un tout nouveau challenge durant l’été 2022. Libre de tout contrat le 30 juin prochain, il n’a pas prolongé son bail avec le club londonien et devra se trouver un nouveau club. Si le tricolore conserve une belle cote sur le marché, on évoque même un futur retour à Lyon, dans son club formateur. Interrogé sur son avenir, l’avant-centre des Gunners ne ferme aucune porte. « Je suis en discussions avec beaucoup de clubs. Je suis ouvert. Je n’ai jamais coupé le contact avec Lyon depuis que je suis parti. J’essaye de retourner au club une ou deux fois par an. Maintenant qu’ils savent que je suis libre, ils sont venus aux informations. C’est un peu plus compliqué. J’ai envie de jouer l’Europe. Cela fait longtemps que je n’ai pas joué la Ligue des champions. Cela manque. Rien n’est impossible dans la vie.” A-t-il confié.

Débarqué à Arsenal en provenance du Rhône contre la somme de 53 millions d’euros en 2017, le Français a trouvé à 129 reprises le chemin des filets en 275 matchs toutes compétitions confondues depuis son arrivée dans la capitale anglaise. Outre, l’OL, le FC Barcelone serait notamment sur les rangs ainsi que d’autres clubs anglais mais également italiens…