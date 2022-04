Recruté libre par le Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma s’annonce comme un échec retentissant. Déclencheur de l’élimination parisienne en Ligue des Champions, l’Italien enchaîne les boulettes, semaine après semaine.

« Je suis satisfait de ce que fait Gianluigi. Les rendements ne sont pas linéaires au cours d’une saison. Il a affiché un très bon niveau pendant de nombreux mois. C’est clair que nous possédons deux gardiens de très haut niveau. Keylor (Navas, ndlr) était à peine de retour après sa blessure en sélection et il s’est à peine entraîné avec le groupe hier. Nous verrons qui jouera le prochain match. Il n’y a pas de cas spécifique lié aux gardiens. Ils sont comme les autres et ont donc des bas et des hauts. Tous les joueurs sont susceptibles de commettre des erreurs« , a déclaré Mauricio Pochettino en conférence de presse à l’issue de la victoire parisienne face à l’Olympique de Marseille, (1-2).