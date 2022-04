En Formule 1 depuis 1950, le Grand Prix de Monaco est pourtant menacé. Sa disparition serait un véritable crève cœur pour Pierre Gasly mais aussi pour l’ensemble des pilotes.

« Ce serait un peu un choc si Monaco était supprimé du calendrier. C’est probablement la course la plus emblématique du monde. En discutant avec des personnes qui ne sont pas fans de F1, tout le monde a entendu parler de Monaco pour diverses raisons, qu’il s’agisse de la course, de la fête ou de tout ce qui se passe autour du Grand Prix. C’est un week-end très emblématique. Je pense, et j’espère vraiment, que nous aurons l’occasion de le vivre en tant que pilotes, car c’est probablement le circuit le plus difficile de la saison, le plus exigeant, et c’est celui que je préfère. Je pense que ce sont (Spa et Monaco, ndlr) des circuits très emblématiques, surtout Spa et Monaco, ce sont mes deux circuits préférés. Je pense qu’ils font partie de l’Histoire et de l’ADN de la Formule 1 et qu’ils devraient figurer au calendrier chaque année. Nous connaissons la F1 aujourd’hui, il y a beaucoup de choses impliquées dans la façon de planifier l’ensemble de la saison, donc nous verrons ce qui se passe. Mais personnellement, j’espère vraiment que nous pourrons les conserver au cours des prochaines années« , a déclaré Pierre Gasly dans des propos relayés par Motorsport.