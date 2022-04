Jugé obsolète par certains dirigeants de la FIA, le Grand Prix de Monaco semblait menacé. Des inquiétudes balayées par le président Michel Boeri.

« Je veux faire allusion à ce qu’on a pu lire dans la presse…où l’on évoque des difficultés après cette édition 2022, c’est à dire dès l’année prochaine, pour continuer à organiser des Grands Prix. Il était sous entendu que les prix demandés par Liberty étaient trop excessifs pour Monaco et que le Grand Prix ne se ferait plus. C’est faux. Nous sommes toujours en discussion avec eux et nous devons désormais concrétiser par la signature d’un contrat. Je peux vous garantir qu’après 2022, le Grand Prix continuera d’avoir lieu. Je ne sais pas si le contrat portera sur 3 ou 5 ans mais c’est du détail« , a déclaré Michel Boeri à l’occasion d’une réunion générale du corps des commissaires de l’Automobile Club de Monaco dans des propos relayés par La Gazette de Monaco.

De longues négociations avec la FIA qui auraient duré plus de 16 mois afin d’aboutir à un accord convenable pour les différentes parties. Des nouvelles particulièrement rassurantes alors que Monaco est menacé par l’émergence de nouveaux circuits à l’étranger.