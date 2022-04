Les Girondins de Bordeaux ont concédé un nouveau revers ce dimanche soir en Ligue 1. Une lourde défaite 6 buts à 1 sur le terrain de l’Olympique Lyonnais et un David Guion qui était forcément très touché au moment de revenir sur ce match en conférence de presse.

L’entraîneur du FCGB a livré une analyse sans concession de la piteuse performance de ses joueurs, en conférence de presse. “C’est incompréhensible. Je ne m’attendais pas un tel match. Je ne pensais pas que l’on pouvait descendre aussi bas. Je m’interroge sur ces faiblesses individuelles et ce manque de remise en cause (…) C’est clair qu’il y a eu des comportements individuels qui nous ont mis en difficulté. Il n’y en a pas eu un qui a été capable de supporter l’autre. C’est un naufrage collectif.” S’exprime celui qui a récupéré l’équipe il y a quelque semaines et qui voit les Girondins pointer aujourd’hui à la 19e et avant-dernière place du championnat. Mercredi, le club au scapulaire reçoit l’AS Saint-Etienne 17e du classement pour le match de tous les dangers.