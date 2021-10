Présent en conférence de presse avant la rencontre à venir de ce samedi, (20h), entre le Racing Club de Lens (2ème, 21pts) et l’Olympique Lyonnais, (9ème, 16pts), Peter Bosz est conscient du combat qui l’attend, lui et ses hommes. Une opposition qui s’annonce alléchante entre deux formations extrêmement joueuses.

« Je suis presque sûr qu’il y aura du spectacle. J’ai vu beaucoup d’images de Lens, c’est une équipe qui n’a pas peur, pratique un pressing haut et n’a pas peur de jouer. À mon avis, ce sera un match très intéressant. Ici, il faut toujours gagner. La pression, on se la met nous-même. […] A Saint-Etienne, on prend un carton rouge, à Nice, on prend un but à 10… On a perdu 8 points après la 80e minute, pris 8 buts, c’est trop. Il faut travailler là-dessus. Je ne ferme pas les yeux sur les dix dernières minutes. Avec l’expérience qu’on a dans l’équipe, ça ne peut pas nous arriver« , a déclaré Peter Bosz en conférence de presse.