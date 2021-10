Le tirage au sort des groupes de l’Euro féminin, qui se déroulera du 6 au 31 juillet 2022 en Angleterre, a rendu son verdict. La France, tête de série, a hérité du groupe D et d’adversaires abordables sur le papier avec la Belgique, l’Islande et l’Italie. Un tirage qui a fait réagir la sélectionneure des Bleues qui fixe ses objectifs pour cette compétition européenne : la finale !

« On est fixé sur notre sort, on va pouvoir commencer à travailler en vue de cet Euro. Pour savoir s’il est clément ou non, on en reparlera au mois de Juin. C’est un tirage, on n’a pas être content ou mécontent, on connaît nos adversaires c’est le principal. Si vous voulez finir premier, il faut battre les trois autres. On était favoris au tirage au sort, maintenant, tout le monde va vendre chèrement sa peau. L’objectif qu’on s’est fixés c’est de faire la finale. Une fois qu’on y sera, si on la chance d’y être, on fera tout pour gagner le titre« , a déclaré Corinne Diacre au micro d’Infosport après le tirage.