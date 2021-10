Le dossier Paul Pogba semble proche de rendre son verdict. Le Français aurait décidé de quitter libre Manchester United en juin prochain au terme de son contrat. Manchester United refuse de le laisser partir cet hiver et un départ libre semble être la seule issue à cet interminable feuilleton.

La presse britannique semble unanime, Paul Pogba quittera Manchester United en juin prochain, date à laquelle son contrat prendra fin. Faute d’accord, les dirigeants mancuniens se sont résignés et une prolongation est aujourd’hui impossible. Néanmoins, les Reds Devils souhaitent le conserver jusqu’en fin de saison et aucun départ cet hiver ne sera toléré. Les négociations risquent d’être explosives avec de nombreux prétendants qui le courtisent et un agent connu pour être un roi des négociations. Si le premier acte a rendu son verdict, le feuilleton Paul Pogba est loin, très loin d’être arrivé à son terme.