Toujours en quête de nouveaux renforts pour l’avenir, le Paris Saint-Germain serait sur la piste de l’international suisse Denis Zakaria (24 ans).

Annoncé sur le départ depuis quelques temps, Denis Zakaria pourrait rapidement faire sa valise et quitter la Bundesliga et son club du Borussia Mönchengladbach. Selon les informations de « Fichajes.net, » le FC Barcelone, l’AS Roma ainsi que le Paris Saint-Germain s’intéressent au profil du milieu de terrain de la Nati pour la saison prochaine. Toutefois, l’international suisse ne serait pas une priorité puisque Leonardo lorgnerait d’abord Paul Pogba, Franck Kessié et Marcel Brozovic. Affaire à suivre…