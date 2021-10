Ecarté des terrains après de multiples blessures, Ousmane Dembélé devrait bientôt faire son retour avec le FC Barcelone. Un état physique qui n’inquiète pas particulièrement le Barça qui tente désespérément de le prolonger. Un ultimatum a été posé à l’international français.

En manque de liquidités, le FC Barcelone fait de la prolongation de ses actifs une priorité absolue et, après Pedri et Ansu Fati, le club catalan se concentre sur Ousmane Dembélé. Des négociations qui durent mais n’aboutissent pas. Un départ libre l’été prochain est pressenti pour l’ailier français. Une opération qui serait un véritable aveu de faiblesse pour le club catalan alors qu’il avait été recruté pour plus de 120 millions d’euros en provenance du Borussia Dortmund. Aujourd’hui, le FC Barcelone est arrivé à un point de non retour et n’attend qu’une chose, un geste de de la part de son joueur. Selon les informations de la presse espagnole, le club catalan aurait lancé un ultimatum à Ousmane Dembélé afin d’enfin être fixé. Un délai de 30 jours lui a été donné pour qu’il se décide… En Premier League, Newcastle United lui fait les yeux doux.