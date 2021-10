Ce samedi après-midi, les Lyonnais ont disputé leur dernier entraînement avant le derby face à l’AS Saint-Etienne qui aura lieu ce dimanche soir à partir de 20 h 45 sur la pelouse de Geoffroy-Guichard.

L’entraîneur lyonnais a ensuite dévoilé son groupe pour le derby face aux verts et il a convoqué 21 joueurs pour cette rencontre. Parmi les absents Moussa Dembélé, Jeff Reine Adélaïde et Islam Slimani, tandis que Emerson est suspendu après son carton rouge reçu face au FC Lorient le week-end dernier. Castello Lukeba, Malo Gusto et Habib Keita sont du voyage et les cadres sont bien là à l’image de Jérôme Boateng et Jason Denayer de retour de blessure.