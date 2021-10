Ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, Djibril Cissé est fan du début de saison du jeune attaquant sénégalais Bamba Dieng. Il le compare même à Mamadou Niang.

« Ça me fait penser à Mamadou Niang un peu, dans le style de jeu, très offensif, très rapide, techniquement au-dessus de la moyenne. Et qui marque des buts surtout. Il faut qu’il progresse un peu dans la lucidité, dans le calme, le sang froid devant le but. Il perd beaucoup de tête-à-tête face aux gardiens. J’ai confiance en lui, et je mets une pièce sur lui cette saison. » A-t-il confié lors d’une interview pour « Téléfoot. »