Le PSG handball n’a pas tremblé un seul instant ce samedi soir à domicile face à l’équipe de Cesson-Rennes avec une victoire facile sur le score de 45 à 22.

Les Parisiens n’ont fait qu’une bouchée de l’adversaire et garde ainsi la tête du championnat avant la rencontre de dimanche entre Nîmes (3e) et Dunkerque (15e). Dans ce match, les visiteurs n’ont jamais pu espérer quelque chose et le PSG a rapidement pris les choses en main. Nedim Remili et le Polonais Kamil Syprzak ont marqué chacun 7 buts. Notons aussi la belle performance du gardien Yann Genty avec un tir sur trois d’arrêtés.