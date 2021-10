Victoire 2 buts à 0 pour les Colchoneros face au FC Barcelone qui s’enfonce plus que jamais dans la crise.

Une semaine après une contre-performance face au Deportivo Alavés (0-1), les joueurs de Diego Simeone ont réagi et mis encore un peu plus le doute dans les têtes barcelonaises. Le champion d’Espagne en titre a marqué en première période par Thomas Lemar (23e) et Luis Suarez (44e), dans un match débuté sur le banc par Antoine Griezmann, qui a remplacé l’attaquant uruguayen à la 72e minute.

Tandis que l’Atletico Madrid remonte à la deuxième place avec 17 points, à hauteur du Real Madrid qui affronte dimanche l’Espanyol Barcelone, le Barça de Ronald Koeman stagne au neuvième rang avec 12 unités après cette première défaite de la saison en championnat.