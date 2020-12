Moins tranchant et décisif qu’à l’accoutumée, Memphis Depay n’est pas dans la forme de sa vie en ce moment avec l’OL. Malgré cette petite traversée du désert, son coach Rudi Garcia a loué l’attitude exemplaire de l’attaquant néerlandais sur et en dehors de la pelouse.

Mais où est passé le rugissant Memphis Depay ? Celui qui arbore un impressionnant tatouage du roi de la savane dans le dos est un lionceau en manque de confiance actuellement à l’OL. Habitué à débloquer des situations et à créer des différences avec sa technique spectaculaire, la star de Lyon balbutie son football depuis plusieurs matches.

Même s’il est moins en vue en ce moment et qu’il peine à retrouver le chemin des filets, son coach Rudi Garcia a tenu à rappeler pour le journal L’Equipe, l’influence omniprésente de l’attaquant néerlandais dans le jeu lyonnais. « Memphis on lui demande de marquer des buts et de faire des passes décisives. Et pour cela, il doit éclairer le jeu dans les trente derniers mètres, prendre des risques, donc forcément on sait qu’il ne réussira pas tout. Il le fait très bien en ce moment avec Tino (Kadewere) et Karl (Toko Ekambi). Il joue son rôle de capitaine à merveille, il est un leader, il montre l’exemple, il encourage… Même si j’aimerais qu’il le fasse davantage en français. Chacun est bien dans son rôle entre les trois. Ils ont toute liberté pour créer et décider, avec et sans ballon, sur le plan offensif »

Une déclaration qui devrait galvaniser et motiver le principal intéressé à s’arracher encore plus sur la pelouse, lui qui est pressenti au Barça dans un proche avenir.