Consultant pour RMC, Adil Rami a apporté son expertise en donnant un conseil aux recruteurs de l’OM mardi dernier dans l’émission « Top of the foot ». Selon le champion du monde 2018, son ancien coéquipier en club Kévin Gameiro constituerait un renfort de choix pour l’attaque phocéenne.

Quasiment muet en Ligue des Champions et, certes, efficace dans l’Hexagone, le secteur offensif de l’OM mérite un grand chantier en matière de recrutement. A la recherche d’un nouvel attaquant pour renforcer le front marseillais pour le prochain mercato, la direction du club phocéen pourrait écouter le conseil avisé d’Adil Rami. Dans l’émission « Top of the Foot », le champion du monde 2018 a déclaré que son ancien coéquipier de Séville, Kévin Gameiro, serait un très bon élément pour la suite de la saison.

Peu épanoui du côté de Valence, le Français aimerait retrouver du temps de jeu et il pourrait correspondre au profil recherché par Villas-Boas. Une belle opération que pourrait signer la direction de l’OM pour cet hiver.