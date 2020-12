La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a promis ce mercredi, dans un entretien accordé au quotidien Le Monde, l’arrivée d’une proposition de loi sport et société, portant notamment sur la gouvernance des fédérations, « le plus tôt possible en 2021 ».

« Des parlementaires déposeront prochainement une proposition de loi, le plus tôt possible en 2021« , a-t-elle affirmé, expliquant que ce texte « portera notamment sur le renouvellement des instances, la démocratie fédérale. »

Une loi « sport et société » doit voir le jour depuis des mois mais n’a jamais été inscrite à l’agenda parlementaire. Celle-ci était « initialement destinée à encourager les pratiques loisirs. »

Aujourd’hui, Roxana Maracineanu plaide pour « un vrai virage dans le renouvellement et la transformation des instances fédérales« .Pour cela, la ministre des Sports souligne que « les modalités de vote ne sont pas toujours satisfaisantes sur le plan démocratique » et regrette parfois l’absence « de modalités transparentes de financement ». L’exécutif « pourrait par décret clarifier les délais de campagne et faire en sorte que chaque candidat doive créer son association de campagne, pour avoir un compte financier distinct de celui de la fédération » ou prévoir que « chaque candidat se déclare à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, pour éviter tout conflit d’intérêts« .