Les joueurs du RCT ont accepté de prolonger jusqu’à la fin de la saison la baisse des salaires, pour aider le club à faire face à la crise économique liées aux restrictions sanitaires.

En mai, les joueurs varois s’étaient déjà engagés à une baisse de leurs salaires pour « contribuer à l’effort collectif » de 10% à partir du mois d’août et pour une durée de six mois. Mais ce mercredi les joueurs et le staff ont décidé de poursuivre l’effort en prolongeant cette baisse de salaires jusqu’à la fin de la saison.

Cette décision intervient alors que le RCT et son président Bernard Lemaître ont présenté la situation économique du club au début du mois de novembre aux joueurs. « On est tous solidaires avec le club mais je ne dirai rien de plus que ce qu’a dit Bernard Lemaître dans un média récemment« , a déclaré Charles Ollivon.