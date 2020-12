S’il clame toujours son amour et sa détermination de devenir un jour président de l’OM, Mourad Boudjellal est sur le point d’être la tête d’un autre projet dans le football français.

Mourad Boudjellal est en contact rapprochés avec le Hyères FC. Alors qu’il clame haut et fort sur tous les plateaux télé qu’il rêve toujours de devenir président de l’Olympique de Marseille, celui-ci étudie donc de près un autre projet de football français. En effet, selon Var Matin, l’ancien boss du RC Toulon est en contact avec la direction de l’actuel 7e du groupe C de National 2. Et selon le média, l’homme d’affaires deviendrait « actionnaire majoritaire ou président dans ce projet.

« Je n’ai pas encore pris ma décision, mais si j’y vais, c’est pour aider, sans plus, de façon très modeste. Mon ambition est de concurrencer La Crau et Le Pradet !(rires) C’est vrai que je veux aller dans le monde amateur, mais en amateur ! J’ai rencontré plusieurs dirigeants de clubs. Ce sont de vrais passionnés, qui ne sont pas là pour l’argent, mais pour les relations humaines. (…) La seule décision que j’ai prise, c’est de ne pas me mettre de pression », a-t-il lancé.

Mais si son arrivé fait renaître l’ambition au sein du club de Hyrènes, une question se pose, quid de l’OM ? C’est l’autre projet de Boudjellal, à savoir, la reprise du club phocéen. Avec sa récente tournée médiatique, il semblait toujours déterminer à mener à bien ce dossier. Affaire à suivre.