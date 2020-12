Bien que l’ancienne légende du Barça Andrés Iniesta ne songe pas encore à la retraite, le milieu de terrain s’approche inexorablement de la fin et commence à enchaîner les pépins physiques du côté du Japon dans son club du Vissel Kobe qu’il a rejoint il y a maintenant deux ans.

A 36 ans, André Iniesta n’est pas encore décidé à raccrocher les crampons. L’ancien milieu légendaire du Barça, qui a quitté son club de cœur en 2018, fait durer le plaisir, en tant qu’amoureux du ballon rond, du côté du Japon au Vissel Kobe. Avec sa vista et son expérience de l’élite, l’Espagnol a éclaboussé de son talent le pays du Soleil-Levant en portant quasiment à lui seul son équipe lors de son arrivée. En février dernier, Andrés et ses partenaires avaient brillé en remportant le trophée de la SuperCoupe. Mais ces souvenirs de joie et de titre sont loin dans le rétro. En effet, depuis de longues semaines, le club nippon, plongé dans une spirale négative, n’y arrive plus. Avec une seule maigre victoire sur les dix derniers matches disputés, la formation de la ville de Kobe est en train de sombrer sur le plan sportif. Et comme si ce n’était pas assez, le sort s’est acharné encore un peu plus sur l’équipe ce lundi.

Lors de la défaite en demi-finale de l’AFC Champions League contre l’Ulsan Hyundai (2-1), Andrés Iniesta est sorti sur blessure suite à une déchirure musculaire à la cuisse droite. L’ex-milieu du Barça a subi dans la foulée une opération chirurgicale et devrait, selon son club, être hors course pour les 4 prochains mois minimum. Un coup de massue terrible pour le club japonais.

Du haut de ses 36 ans, Iniesta n’affiche logiquement plus la même forme physique que celle de ses exploits d’antan au Camp Nou. Blessé durant l’été, l’Espagnol fait face à des douleurs récurrentes au niveau des chevilles. La caisse physique et la débauche d’énergie que requièrent le poste de milieu de terrain ne laissent présager rien de bon pour la suite pour Andrés. Malgré le mythe et sa longévité extraordinaire, le moment où Iniesta devra tirer sa révérence du monde du foot est de plus en plus menaçant.