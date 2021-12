Déçu par le jeu de l’OL, l’ancien sélectionneur des Bleus a encore tapé sur les doigts des hommes de Peter Bosz.

Tenu en échec par les Girondins de Bordeaux (2-2) hier soir, l’Olympique Lyonnais ne s’est pas vraiment rassuré. Interrogé sur le début de saison catastrophique des hommes de Peter Bosz en Ligue 1, Raymond Domenech n’a pas été tendre sur le plateau de L’Equipe du Soir. De la dernière prestation des Gones, il ne retient que deux petits points positifs.

« Cette équipe joue à dix à l’heure, en laissant des boulevards derrière. Et j’ai le sentiment que les joueurs ne sont pas prêts physiquement, ou alors c’est mental. Ce n’est pas nouveau à Lyon, d’autres coachs ont eu ce problème. Offensivement, chacun joue pour sa pomme et ça ne défend pas, ça joue au ralenti. Mendes amène un peu quelque chose et Lopes est irréprochable, mais le reste… »