Le sprinteur français a annoncé ce lundi qu’il quittait les Etats-Unis pour s’installer en Italie où il allait être entrainer par Marco Airale.

« Après une saison compliquée et décevante, il y a quelques semaines, j’ai décidé de rentrer en Europe. En dehors de mes performances, mon choix a été motivé par l’absence de ma famille qui me pesait quotidiennement » a écrit Jimmy Vicaut sur son compte Twitter. Celui qui était l’ancien détenteur du record d’Europe du 100m, s’entrainait depuis deux ans aux Etats-Unis dans un groupe d’élite de Rana Reider. Le sprinteur de 29 ans a décidé de s’installer à Padoue pour être coaché par Marco Airale, un entraîneur italien qu’il a côtoyé aux USA. Il change de fonctionnement et teste une nouvelle méthode de travail avec en ligne de mire les Jeux Olympiques de Paris 2024.