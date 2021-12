Arrivé à Strasbourg cet été, Lucas Perrin vise les trois points dimanche prochain face à son club de cœur.

De passage devant les médias Lucas Perrin a évoqué la 18e journée de Ligue 1 durant laquelle il retrouvera son club formateur, l’Olympique de Marseille. Un gros match en perspective pour le défenseur du RS Strasbourg, qui ne compte pas faire de cadeaux à ses anciens coéquipiers.

« Beaucoup de joie, beaucoup de fierté. Pas personnellement pour moi, mais pour toute l’équipe. On a fait un très très gros match, que ce soit défensivement et offensivement. On est très contents de ce qu’on a fait et je pense qu’il faut reproduire ça le plus rapidement possible. Je suis content, on va les recevoir à la Meinau. Ça va être une belle ambiance, un beau match. Si après on peut gagner, ça ne me dérangerait pas de prendre les trois points face à Marseille. C’est le dernier match à domicile avant la trêve, on va tout faire pour prendre les trois points. (…) On a fait une très grosse performance, mais il ne faut pas s’enflammer. On peut vite se prendre une gifle. »