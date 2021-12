Pour protester contre les atteintes aux droits de l’homme, les USA ont opté pour un boycott diplomatique des prochains Jeux de Pékin.

Ce lundi, la Maison Blanche a confirmé qu’aucun officiel ne représentera le gouvernement américain à l’occasion des prochains Jeux Olympiques d’hiver de Pékin (4-20 février) pour protester contre les atteintes aux droits de l’homme en Chine. Toutefois, cette décision n’impliquera en rien les athlètes américains engagés dans les Jeux de Pékin.

Plus tôt dans la journée un porte-parole du gouvernement chinois avait déclaré que ce projet de boycott diplomatique pourrait « affecter le dialogue et la coopération entre la Chine et les États-Unis ». Il a indiqué que si les États-Unis persistaient dans cette voie, la Chine prendrait des mesures de rétorsion.