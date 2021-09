L’Olympique de Marseille vient de publier un communiqué dans lequel le club réagit à la décision et aux sanctions prises par la commission de discipline de la LFP de ce mercredi 8 septembre. Une réaction sobre mais qui démontre un mécontentement général à Marseille.

La commission de discipline a rendu son verdict. Concernant le sort du match, arrêté à la 74e minute à 1-0 pour Nice, la commission de discipline a décidé que le match serait à rejouer sur terrain neutre et à huis clos. Un report additionné à des sanctions précises et comptables à l’encontre de l’OGC Nice. Si ces dernières ont satisfaites les exigences de la ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu, il n’en est rien pour Pablo Longoria. Le président de l’Olympique de Marseille affiche son mécontentement dans un communiqué officiel publié par le club olympien.

« Les autorités du football avaient l’occasion historique de faire preuve d’exemplarité en marquant les esprits, déclare Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille. Ces sanctions ne semblent pas tenir compte du climat délétère qui a entouré cette rencontre au cours de laquelle leur sécurité n’était pas assurée, ce qui a pourtant été reconnu lors des auditions. Je souhaite par ailleurs saluer l’arbitre de la rencontre qui n’a jamais changé de position concernant la mise en danger des acteurs sur le terrain et son souhait de ne pas reprendre le match. Nos joueurs, qui devraient être les acteurs d’un match de football, ont été ce soir-là les victimes. Dans ce cas précis, les punir eux-mêmes de violences, me semble être une solution de facilité. En tant que président de l’OM, ma volonté a toujours été et restera de préserver la sécurité de tous les acteurs du football.«

L’atmosphère est électrique. Les prochaines rencontres entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille s’annoncent houleuses.