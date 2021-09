Ce jeudi, la ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu, a réagi aux sanctions prises par la commission de discipline de la LFP. Elle juge ces sanctions comme étant en adéquation avec les évènements survenus mais demande désormais aux clubs de montrer l’exemple.

Présente à Marseille, à l’occasion d’une visite au Pôle France de voile du Roucas-Blanc, la ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu a tenu à évoquer les récentes sanctions prises par la LFP à l’encontre de l’OGC Nice et de l’OM suite aux récents évènements survenus à l’Allianz Riviera : « Je suis heureuse qu’il y ait eu des sanctions proportionnées à ce qui s’est passé. Les premières victimes étaient les joueurs et c’est inacceptable. Je suis heureuse qu’elle ait tenu compte de la chronologie des faits et je répète ce que j’avais dit au moment des faits : ces violences sont inacceptables dans un stade, qui plus est sur les acteurs du jeu. Cette violence a dépassé les bornes. » Des déclarations prononcées ce jeudi à la suite de la décision rendue par la LFP dans la journée de mercredi.

Dans un second temps, Roxana Maracineanu évoque de nouvelles possibilités de sanctions qui pourraient permettre aux clubs de montrer l’exemple : « Ce qu’il faut, c’est travailler main dans la main pour prévenir ces violences et mettre en place toute la sécurité nécessaire, autour des joueurs d’abord, et pour le public qui vient voir le spectacle. De mon point de vue, le panel des sanctions pourrait être enrichi par des notions d’intérêt général, il faudrait voir comment les clubs pourraient montrer l’exemple et, une fois que ces situations malheureuses arrivent, que ces clubs soient exemplaires en matière de sécurité et dans la relation avec les groupes de supporters. »