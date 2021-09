Après un titre obtenu au forceps face à la rude concurrence imposée par le Paris Saint-Germain, l’AS Monaco et, dans une moindre mesure, l’Olympique Lyonnais, le LOSC vit une période délicate sur le plan financier. Des départs importants ont eu lieu mais en nombre restreint et quelques arrivées sont venues compensées les lacunes de l’effectif nordiste. Présent lors de la conférence de presse de présentation de sa nouvelle recrue, Gabriel Gudmundsson, Olivier Létang a avoué une bien étrange anecdote. Il aurait eu besoin d’un « petit coup de pouce » pour finaliser son mercato.

Olivier Létang : « Dans la dernière journée, on a eu un point à régler mais je tiens à faire un clin d’œil à Martine Aubry qui a été utile pour la validation du transfert de Gabriel. Elle nous a donné un coup de pouce précieux mais le pourquoi, ça restera entre nous. »

Des déclarations loin d’être rassurantes alors que les incertitudes planent autour du LOSC. Certains manquent dans l’effectif n’ont pas été compensés comme en attaque, ou sur le flanc droit avec un ailier et possiblement un latéral. Les récents résultats des Dogues n’aident pas non plus pour convaincre. Des zones d’ombres perdurent.