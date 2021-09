Ce mercredi 9 septembre, la commission de discipline de la LFP a rendu ses sanctions. Des décisions jugées trop clémentes par Nabil Djellit qui craint qu’un tel événement crée une « jurisprudence ».

Nabil Djellit : « C’est bien moralement, il n’y a pas de souci. Mais moi, je dis que ça peut créer une jurisprudence. C’est-à-dire que ton équipe est menée, il y a des gens qui peuvent se déguiser en supporters d’une autre équipe, venir foutre le souk… Je sais que ça peut paraître irréel mais on n’est à l’abri de rien. Déjà, ce qu’on a vu là, on ne pouvait pas l’imaginer une seule seconde et ça s’est quand même produit. Moi j’aurais fait jouer le match à partir de la minute à laquelle il s’était arrêté, ça se fait à l’étranger« , a-t-il déclaré sur le plateau de L’Equipe TV.