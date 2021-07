Christophe Galtier arrivé sur le banc et le projet niçois d’INEOS commence à ressembler à quelque chose. Mais des recrues sont attendues et les Aiglons ont même tenté un certain Justin Kluivert.

Comme le sort « Sky Italia » ce vendredi matin, l’OGC Nice a reçu un non de la part du clan du joueur de 22 ans qui souhaite donc rester dans son club et non rejoindre la Ligue 1. Prêté par l’AS Roma au RB Leipzig la saison dernière, il est toujours sous contrat avec la Louve jusqu’en 2023 mais ne compte pas faire une fois de plus, ses valises. Un échec pour le fils de l’ancien du Barça, Patrick Kluivert mais le club azuréen devrait enfin s’activer dans les prochains jours pour son mercato. Pour le moment, seul Jean-Clair Todibo est devenu niçois durant l’intersaison. Affaire à suivre…