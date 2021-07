Un Sergio arrive et un autre part. Même si ce n’est pas encore officiel, le gardien espagnol du Paris Saint-Germain Sergio Rico ne compte pas rester au PSG la saison prochaine.

Avec la prochaine arrivée de Gianluigi Donnarumma et le retour provisoire d’Alphonse Areola, l’ancien gardien du FC Séville voit bien que son avenir n’est plus dans la capitale française. Selon les informations de « l’Equipe » le portier ibérique ne veut plus rester et va demander à ses dirigeants de partir cet été. Relégué en tant que numéro 3, il souhaite du temps de jeu et le PSG n’est plus le club idéal pour cela. Résultat, il cherche un nouveau point de chute, alors que son contrat se termine en juin 2024 avec une valeur estimée à 7 millions d’euros par « Transfermarkt. » En cas de départ, c’est l’expérimenté Alexandre Letellier, récemment prolongé jusqu’en 2022 qui va assurer le rôle de troisième gardien. Affaire à suivre…