Tête de série numéro 10 de ce tournoi de Wimbledon, Denis Shapovalov s’apprête à retrouver le numéro un mondial Novak Djokovic en demi-finale ce vendredi après-midi.

S’il ne part pas favori, loin de là, le Canadien se pense en mesure de battre le Serbe et obtenir sa place en finale dimanche après-midi. Il y croit plus que jamais : « Face à Djokovic, le match va commencer avec 0–0 sur le tableau de score, donc tout est possible. Je vais me battre sur chaque point et croire en moi. Je pense que j’ai le jeu pour le battre, pour gagner ce match. Les deux derniers matchs ont été très, très serrés. Je me sens très bien physiquement et au niveau du tennis. Je suis capable de gagner. Je ne pense pas à qui a le plus d’expérience. Il s’agit vraiment de savoir qui joue le mieux. » A-t-il confié à quelques heures de défier le leader du tennis mondial et grandissime favori à sa propre succession.