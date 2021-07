Convoqué avec l’Equipe de France espoirs pour disputer les Jeux Olympiques de Tokyo mi-juillet, André-Pierre Gignac est très heureux de représenter son pays et s’est confié sur le groupe de Sylvain Ripoll, le sélectionneur de l’équipe.

Dans les colonnes de « La Provence », Gignac est assez serein avant de débuter la compétition et il trouve que ce groupe France possède de vraies qualités. Selon lui, ce groupe peut aller vraiment très haut. « J’ai été bluffé par la qualité de certains jeunes, on peut aller très haut. On est des compétiteurs et, donc, on veut aller le plus loin possible. Je crois plus en la force d’un groupe qu’en la qualité individuelle. Avant, avec tous les jeunes talents prévus qu’il y a en France, on faisait partie des favoris. Mais l’étiquette de challenger me convient aussi. Le plus important est d’aller le plus loin possible avec ce groupe qui a envie de faire de belles choses avec ce statut de challenger, qui me va très bien, » a livré un André-Pierre Gignac qui ne cache pas son envie de réécrire l’histoire avec le maillot bleu. Rappelons que la France défiera le Mexique, l’Afrique du Sud et le Japon durant ce tournoi olympique.