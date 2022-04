Et si l’histoire d’amour entre Pep Guardiola et Manchester City touchait à sa fin ? Après avoir dirigé les bancs du FC Barcelone, du Bayern Munich et donc de Manchester City, le technicien espagnol aimerait se lancer un nouveau défi et prendre les commandes d’une sélection.

L’entraîneur espagnol voudrait découvrir le poste de sélectionneur et il pourrait débarquer sur le banc de l’actuelle meilleure équipe du monde au classement FIFA, le Brésil. Coachée par Tite depuis quelques années, la Seleçao pourrait bien changer de visage après la Coupe du monde 2022 au Qatar et se séparer de son leader. Ce jeudi matin, ‘Marca’ a lancé une bombe et précise que l’entraîneur de Manchester City pourrait bel et bien devenir le mentor de Neymar ou encore Lucas Paquetá en sélection.

L’opération pourrait aboutir avec un bail de quatre ans assorti d’un salaire de 12 millions d’euros nets par an. Des émoluments bien inférieurs à ceux qu’il perçoit chez les Citizens, avec qui son contrat court jusqu’en juin 2023. Preuve que ce dossier avance, des négociations seraient même déjà entamées avec le frère et agent du technicien catalan. Affaire à suivre…