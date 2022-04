L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais Peter Bosz évoque la rencontre d’Europa League à venir contre les Hammers de West Ham ce jeudi soir. Le coach lyonnais aborde ce match avec un sentiment de frustration et il n’est pas tendre avec son groupe.

En conférence de presse, le Néerlandais a pesté contre ses propres joueurs et il trouve que son équipe ne joue pas le football qu’il souhaite mettre en place depuis le début de la saison. « Honnêtement non, [l’OL ne joue pas encore selon ma philosophie] parce que nous ne sommes pas assez forts pour jouer pendant 90 minutes et tous les matchs de manière offensive et avec un pressing très haut et beaucoup de possession. Non, on n’arrive pas à jouer comme cela en ce moment. Cela ne me frustre pas, mais bien sûr j’aimerais voir mon équipe jouer autrement. On travaille dessus mais ce n’est pas toujours possible. » Le technicien néerlandais demande du temps et de la patience. Pas l’idéal pour préparer un rendez-vous aussi important que celui du soir face aux Hammers.