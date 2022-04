Absent du groupe marseillais pour la réception du PAOK Salonique en quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence, Arkadiusz Milik sera dans les tribunes du Stade Vélodrome dans quelques heures afin de soutenir ses partenaires.

Cantonné au simple rôle de spectateur ce jeudi soir, il pourra assister à la furie du Stade Vélodrome et le Polonais l’admet, l’atmosphère qui règne dans cette enceinte est absolument unique. « Le Vélodrome est un stade incroyable. Contre Paris, il y avait la plus belle atmosphère, un truc indescriptible, je n’avais jamais vu un stade comme ça de toute ma vie ! C’était quelque chose de fou. J’ai une très bonne relation avec les supporters marseillais. Je pense que la relation pourrait être meilleure si je parlais français, pour être plus proche d’eux », a confié l’international polonais pour le magazine Onze Mondial. Milik devrait faire son retour dans le groupe dès ce week-end en championnat pour le choc contre Montpellier.