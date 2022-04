De retour en forme avec le Paris Saint-Germain notamment après son match face au FC Lorient dimanche, Neymar se dirige plus que jamais vers la sortie. La star brésilienne ne semble plus vraiment entré dans les plans du club de Ligue 1 et un départ n’est pas à exclure. Aujourd’hui, trois choix s’offrent à lui.

Recruté pour la somme de 222 millions d’euros, soit le transfert le plus cher de l’histoire du football, le Brésilien aura été un flop total sur le terrain. Arraché au FC Barcelone il y a quelques saisons, il n’a jamais été en mesure de faire passer ce fameux cap au PSG et l’équipe a piteusement échoué il y a quelques semaines en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Trop pour les dirigeants qui ont ouvert la porte à un départ.

D’après les informations de ‘Todo Fichajes’, le Brésilien dispose de trois choix pour continuer sa carrière. Le premier mène tout droit au championnat anglais et un fort intérêt du club le plus riche au monde Newcastle. Racheté par un fonds d’Arabie Saoudite en fin d’année 2021, les Magpies ont besoin d’une tête de gondole et le numéro 10 du PSG pourrait remplir ce rôle à la perfection. Autres possibilités, les Etats-Unis avec les Los Angeles Galaxy ainsi que le formation présidée par David Beckham, l’Inter Miami. Deux écuries qui auraient d’ailleurs pris des renseignements sur sa situation et pourraient mettre le paquet pour l’accueillir dans les prochaines semaines. Le média précise que les deux franchises de MLS auraient même entamé des discussions avec son père et agent, en vue d’une possible signature. Pour rappel, la star sud-américaine est toujours sous contrat avec le PSG jusqu’en 2025 et il possède le plus gros salaire de l’effectif avec plus de 4 millions d’euros par an.