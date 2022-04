Récent vainqueur du Tournoi des Six Nations avec le XV de France, Paul Willemse vit un rêve éveillé. Leader de cette Equipe de France, il n’aurait pas pu rêver mieux et pourtant ce dernier aurait bien pu évoluer sous les couleurs de l’Afrique du Sud, son pays d’origine.

Interviewé par un média sud-africain il y a quelques heures, il en a profité pour régler ses compte avec la Fédération sud-africaine, lui qui n’a jamais réellement été convoqué pour porter la tunique des Springboks. Une attitude et une façon de faire que l’ancien grenoblois n’a pas oublié. « Si certains savaient que j’étais disponible, quelqu’un m’aurait contacté ou au moins mon agent. Comme je l’ai déjà dit, je n’ai jamais eu une seule conversation avec la fédération sud-africaine de toute ma carrière. Donc, au bout d’un moment, je me suis pleinement plongé dans ma carrière française, ma vie est allée dans ce sens. e me suis engagé avec l’équipe de France, j’ai tout donné pour être sélectionné. Une fois que j’avais décidé cela, même si l’Afrique du Sud m’avait contacté, j’aurais dit non. » Termine le joueur du MHR visiblement touché par cette histoire.