Un match très décevant pour le FC Nantes face aux Girondins de Bordeaux, vendredi dernier (0-0), en ouverture de la Ligue 1. Christian Gourcuff, coach des Canaris, n’a pas caché sa déception après ce score nul et vierge à l’extérieur.

“Il y a de la déception de ne pas avoir réussi à l’emporter compte tenu des circonstances du match (expulsion de Zerkane, ndlr) et de notre incapacité à prendre de la vitesse, à accélérer. La clé du match était là et on aurait pu prendre un contre sur la fin, cela aurait été le comble. Dans l’absolu, prendre un point à Bordeaux compte tenu des circonstances de ces dernières semaines pour nous, une équipe qui était très diminuée par les absences, ce n’est pas négatif. Mais il faut en faire plus. Il y a eu de l’application sur le plan de l’organisation, de la circulation du ballon mais s’il n’y a pas plus de vitesse et de percussion, on est incapables de perturber une équipe regroupée derrière après l’expulsion. Si on ne s’intéresse au foot que par les buts, c’est vrai que c’était très long. De pouvoir rejouer après cinq mois, ça suffisait à notre bonheur”, a indiqué le coach de Nantes dans L’Equipe.