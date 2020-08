Voici les résultats de la nuit en NBA lors de ce premier tour des play-offs.

Encore une nuit avec de l’action sur les parquets de NBA. Les Clippers se sont largement imposés (154-111) face à Dallas et reprennent un avantage dans la série (3-2) lors de ce 1er tour des play-offs. Une très large victoire importante dans la course à la qualification. Dans l’autre match de la soirée, Denver, avec un grand Jamal Murray (42 points), revient dans la course avec une victoire contre Utah (117-107). Dans la série, Utah mène 3-2 face à Denver. Rien n’est encore terminé !