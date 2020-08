Très bon avec Chelsea, Olivier Giroud (33 ans) a dévoilé ses objectifs avec l’équipe de France pour la saison qui arrive. L’attaquant des Blues veut absolument être présent à l’Euro 2021.

“J’ai eu la chance de faire une finale d’Euro et de gagner la Coupe du monde. J’ai encore soif de trophées et de records en équipe de France. Ce serait bien de passer la barre des 100 sélections (actuellement 97, ndlr), et puis essayer de passer devant Platini (39 réalisations contre 41, ndlr) à la deuxième place du classement des meilleurs buteurs de l’équipe de France. Ce sont des objectifs, tout comme l’Euro l’été prochain”, a indiqué Giroud au micro de Canal +.